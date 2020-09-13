Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta şaşırtan gelişme!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 3.61 rating ve yüzde 10.14 izlenme payı, AB’de yüzde 2.66 rating ve 8.00 izlenme payı ve Total’da 5.62 rating ve yüzde 16.78 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #kuzeyinyıldızı etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #kuzeyinyıldızı etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 8 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.
KUZEY'DEN ROMANTİK HAREKET!
Kuzey'in kızlarını bulmak için herkes seferber oldu. Gökçe kardeşi için çaresizce yardım ararken, kızları bulan sonunda Yıldız oldu. Kuzey, Yıldız'ın yaktığı şeyleri geri getirerek bir pusula ve yüzük verdi ancak Yıldız, Şule'nin dedikleri yüzünden kararsız kaldığı için yüzüğü almadı.
Kuzey, Yıldız'ın yaktığı şeyleri tekrar geri getiriyor;
YAŞAR, YILDIZ'I EVLATLIKTAN REDDETTİ!
Yaşanan korkutucu olay sonrası Feride'nin doğum günü için kızlar ve bacanaklar bir araya geldi. Feride tüm sevdiklerinin bir arada olduğu bir doğum günü kutlamak istedi ancak herkesin aynı ortama gelmesi beraberinde yeni çatışmalar ve yüzleşmeler getirdi. Şule'nin doğum günü partisine gelmesiyle ortamda gerilim arttı. Yıldız ve Şule sözlü atışmaya başladı. Yıldız, Kuzey'e olan aşkına sahip çıkarak "Yakında nişanımız, sonra da düğünümüz!" var diyerek herkesi şoke etti. Bu sözleri duyan Yaşar ise sinirlenerek Yıldız'ı evlatlıktan reddedince baba-kız arasındaki ipler tamamen koptu.
"Benim Yıldız diye bir kızım yok!"
KUZEY, YILDIZ'A İNAT SAVAŞ AÇTI!
Bir yandan Şule'nin söyledikleri yüzünden kendini çaresiz hisseden Yıldız, diğer yandan babasıyla yaşadığı bu olay yüzünden iyice zorda kaldı. Yaşadıklarından sonra artık kimseye bağlı olmadan kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren Yıldız "Deniz Yıldızı Sofrası" adıyla bir açık hava restoranı açtı ancak Kuzey'in buna izin vermeye niyeti yoktu. Yıldız'a inat o da tam karşısında rakip olarak köfteci açınca iki inatçı keçinin çekişmesinin sonu gelmedi.
Kuzey, Yıldız'a inat köfteci açıyor;
YILDIZ, KUZEY'E ŞULE'NİN ÖLECEĞİNİ SÖYLEDİ!
Büyük hesaplaşma ise tüm inatlaşmaların sonunda nihayet gerçekleşti. Kuzey artık kavuşmaları için hiçbir engelin kalmadığını düşünürken sürekli Yıldız'ın koyduğu setlerle ve bahanelerle karşılaşıyordu. Bunun üzerine artık patlayan Kuzey, Yıldız'dan hesap sordu. Finalde Yıldız ağlayarak Kuzey'e, Şule'nin öleceğini söyledi. Duyduğu şey karşısında Kuzey şoke olurken tüm bu yaşananlar YılKuz aşkını nasıl etkileyecek büyük merak konusu oldu.
"Çünkü Şule ölecek!"
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 32. bölüm tanıtımı yayınlandı. Şule'nin kızlarına öleceğini söylediği tanıtımda Yıldız valizini alıp yayladan uzaklaşmaya karar veriyor. Yıldız'ın garson olarak başladığı yeni işinde yaşadıkları izleyenleri güldürürken, babalarında hazine haritası olduğunu öğrenen Sefer ve Nahide duydukları karşısında şoke oluyor. Yıldız, Şule ve kızlarının ağlayarak birbirine sarıldığı anları acı içinde izlerken Kuzey, Şule'nin uzattığı eli tutacak mı merakla bekleniyor.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 32. Bölüm Tanıtımı;
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