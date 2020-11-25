"Bu Yıldız sadece senin yanında parlıyor Kuzey..."

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 41. bölüm 2. tanıtımında; Kuzey ile Yıldız'ın düğününde sahneye çıkan Resul Dindar ise seyircileri bir kez daha sesiyle derinden etkiliyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 41. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 40. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karakola düşen Yıldız ve kızları kurtarmak için harekete geçen Kuzey, karşı taraf ile anlaşarak Yıldız'ı kurtarmayı başardı. Bu küçük vukuattan sonra evlilik hazırlıklarına son sürat devam eden Mollaoğlu ve Kadıoğlu ailelerini kına heyecanı sardı. Ancak kavuşmaya adım adım yaklaşan Kuzey ve Yıldız önlerine çıkacak yeni sorunlardan habersizdi.

Cevher, Kuzey, Sefer ve Ruhi'yi yanına alarak internette tanıştığı aşkı ile buluşunca ekip yeni bir maceraya atılmak zorunda kaldı. Anya'yı gören Cevher adeta büyülenirken, bu buluşmanın ardından Kuzey, Sefer ve Ruhi'nin yeni görevi Anya'yı istemek oldu. Ancak Anya'nın Rus abileri başlık parası isteyince işler Cevher'in istediği gibi gitmedi. Kuzey bu sorunla uğraşırken diğer tarafta Yaşar'ın hafızasının aniden yerine gelmesi herkesi telaşlandırdı.

Yıldız ve Kuzey'in evlenmelerine müsaade etmeyeceğini söyleyen Yaşar'ı engelleyen ise Hanife ve Emine oldu. Başlık parasını verip Anya'yı aldığını düşünen Cevher, büyük bir şok yaşadı. Kuzey, Sefer, Ruhi ve Cevher uyandıklarında dolandırıldıklarını anladı. Yedikleri ayvada uyku ilacı olan ekip kendine geldiğinde evde ne Anya'yı bulabildi ne de paraları. Dolandırıldıkları evden çıktıklarında bir de bindikleri arabanın çalıntı çıkması, kınaya yetişmeye çalışan Kuzey'in sabrını zorladı ancak polis çevirmesinden Sefer ile birlikte kaçan Kuzey, Cevher'in başına açtığı tüm belalara rağmen finalde Yıldız'a gelmeyi başardı! Sonunda büyük an geldi çattı, Kuzey ile Yıldız'ın kınası başladı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!