Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın 30. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in, Yıldız'ın öpücüğüyle mutluluktan havaya uçtuğu tanıtımda Sefer'in Poyraz'ı okla vurması yürekleri ağza getiriyor. Kızlar, “Kuzey’in kızları” olduklarını kanıtlamaya çalışırken, Sefer'in başına gelenler izleyenleri güldürüyor. Şule'nin beyninde tümör olduğunu ve öleceğini söylediği anlarda Yıldız şoke olurken, "Şule yine oyun mu oynuyor?" sorusu akıllara geliyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ile Yıldız, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görseler de iki inatçı aşığın kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesaplaşması bitmedi. Bunun üzerine terapist, ikiliye huzuru bulmaları için yoga yapmalarını önerdi. Mollaoğlu ve Kadıoğlu ailelerinin hep birlikte yaylada eğlendikleri dakikalar ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı. Herkes hayatından memnun gibi görünse de bazılarının başı yine dertten kurtulamadı.

KUZEY YILDIZI 29. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nahide'yi mutlu etmeye çalışan Sefer perişan olurken, bacanaklar da kızlarla görüşebilmek için türlü belaların ortasında kaldı. Cihan, Pembe'yi istemek için geldiği yaylada Poyraz ile güreşirken; Poyraz, Cihan'ın altında kalarak zor anlar yaşadı. Kuzey için de işler istediği gibi gitmedi. Yıldız'ın peşinden ayrılmayan Kuzey istediği karşılığı alamadı ancak başlarına gelen bir olay ilişkilerinde adeta dönüm noktası oldu. Nahide'ye bal almaya çalışan Kuzey ve Yıldız'ı arı sokunca gerilim arttı. İkili nefes almakta zorlanırken onları kurtaracak iğneden yalnızca bir tane vardı. Kuzey hiç tereddüt etmeden tercihini yaptı ve kendi hayatını değil, Yıldız'ı kurtardı. Kuzey'in yaptığı tercih karşısında tüm inadı kırılan Yıldız final sahnesinde Kuzey'i öperek onu her zamankinden daha çok sevdiğini söyledi. Kuzey hiç beklemediği bu hareket karşısında şoke olurken, "Kuzey ve Yıldız aşkında bundan sonra neler olacak?" sorusu şimdiden merak uyandırdı.



Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 20 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!