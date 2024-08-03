Kuzey Tunçelli kimdir? İşte Kuzey Tunçelli'nin kariyeri ve hayatı
Kuzey Tunçelli, Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1500 m serbest elemelerinde 2. seride yarışarak birinci oldu. 16 yaşındaki Tunçelli, Olimpiyat oyunları tarihinde finale yükselen ilk Türk yüzücü unvanını kazandı. İki kez dünya gençler şampiyonu olan ve Türkiye rekorunu elinde bulunduran Tunçelli, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda büyüklerde dünya sekizincisi olmayı başarmıştı. İşte, Kuzey Tunçelli'nin hayatı ve kariyeri...
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Tunçelli, elemelerde gösterdiği üstün performansla adını finale yazdırmayı başardı. Bu tarihi başarı, genç yüzücünün yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir? İşte ayrıntılar...
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YÜZMEDE FİNALE KALAN İLK TÜRK SPORCU OLDU
Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle serisini açık ara önde tamamlayan genç milli sporcu, genel sıralamada 5'inci olarak finalde yüzme hakkı elde etti.
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KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finallere yükselme hak kazanan Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
Kariyerinde iki kez dünya geçerler şampiyonu ve Türkiye rekortmeni olan başarılı yüzücü, 023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıkarken, 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü unvanını aldı. Tunçelli, bu şampiyonada hem 800 hem de 1500 metrede Olimpiyat vizesi aldı.
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Doha 2024 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda da yarışan Kuzey, büyüklerde 1500 metre dünya sekizinciliği elde ederek önemli bir başarı daha yakaladı. 2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde kazandığı şampiyonlukla büyükler kategorisinde ilk madalyasını elde etti. Kısa süre sonra, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Kaydettiği 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekorunun yanı sıra; Avrupa gençler, şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarına imza attı. Fenerbahçe'de spor yaşantısını sürdürüyor.
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FİNAL YARIŞLARI NE ZAMAN?
Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, yarın TSİ 19.37'de yapılacak.