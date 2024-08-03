KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finallere yükselme hak kazanan Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Kariyerinde iki kez dünya geçerler şampiyonu ve Türkiye rekortmeni olan başarılı yüzücü, 023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıkarken, 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü unvanını aldı. Tunçelli, bu şampiyonada hem 800 hem de 1500 metrede Olimpiyat vizesi aldı.