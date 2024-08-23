Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan TIR, yön tabelasına çarptı. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
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Umut K. idaresindeki TIR, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönü Çekmeköy mevkisinde yön tabelasına çarptı.
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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.
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Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.