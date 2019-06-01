02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği (AB) bir yandan en önemli üyerlerinden İngiltere'yi kaybetmeye hazırlanırken diğer yandan genişlemeye devam ediyor. Şubat ayında 'Makedonya' olan resmi adını değiştiren 'Kuzey Makedonya' uluslararası toplumdaki etkinliğini artırmaya devam ediyor. 6 Şubat'ta imzalanan protokolle NATO üyeliği süreci başlayan ülke AB ile de tam üyelik için müzakerelere başlıyor. Kuzey Makedonya AB ile İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani 1 Haziran'ın AB ile ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek "Haziran veya temmuz ayında tam üyelik müzakereleri başlıyor" açıklamasında bulundu.
— Bujar Osmani (@Bujar_O) June 1, 2019
Osmani bu yeni dönemin başlangıcını üzerinde 'Birlikte yıldızlara' yazan bir otobüsle gezerek kutladı. Ayrıca Twitter hesabından da "Biz geliyoruz Avrupa. Birlikte, doğrudan yıldızlara" mesajını paylaştı. Osmani'nin bu açıklaması AB Komisyonu'nun ülkesiyle ilgili yayımladığı ilerleme raporunun hemen ardından geldi. Perşembe günü yayımlanan raporda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın iyi bir gelişim gösterdiği belirtildi.
REFORMLARI HAYATA GEÇİRDİ
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Balkanlarda geçtiğimiz bir yılda olumlu gelişmeler yaşandı. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya AB yolunda ilerleme yönünde güçlü bir irade ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Mogherini Kuzey Makedonya'nın gerekli reformları hayata geçirmekle kalmayıp Yunanistan'la 27 yıldır devam eden 'isim kavgasına' da son verdiğini vurguladı.
YUNANİSTAN UZUN YILLAR VETO ETTİ
Makedonya şubat ayında ismini Kuzey Makedonya olarak değiştirerek hem AB hem de NATO üyeliği konusunda belki de en önemli adımı atmış oldu. 1991 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden ülke, Makedonya adını almıştı. Ama Makedonya ismini kendi kültürel mirası olarak gören Atina, ülkenin Yunanistan'ın kuzeyindeki Makedonya bölgesi üzerinde de hak iddia ettiğini öne sürmüştü. Bu sebeple Yunanistan uzun yıllardır Makedonya'nın hem AB hem de NATO üyeliğini veto ediyordu. Ancak taraflar geçen yıl Kuzey Makedonya isminde anlaşınca sorun da çözülmüş oldu. Taraflar anlaştıktan hemen sonra Yunan parlementosu Kuzey Makedonya'yı 'dost ülke' ilan etti.
ELÇİLİK SEVİYESİNE YÜKSELTTİ
Bugün ise Yunanistan, Kuzey Makedonya ile ilişkilerini normalleştirme süreci kapsamında, komşusunun başkenti Üsküp'teki diplomatik temsilciliğini, elçilik seviyesine yükseltti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya’nın güneyindeki Bitola kentindeki diplomatik temsilciliğin ise başkonsolosluğa yükseltildiği belirtildi.
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