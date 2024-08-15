Kuzey Kutbu'nda üreyerek güneye göç eden taşçeviren kuşu kaydedildi

Biyoçeşitlilik ve Çevre Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, taşçevirenin doğal dengenin korunmasına önemli katkıları olduğunu belirterek, “Taşçeviren, dünyanın pek çok yerinde karşımıza çıkan bir tür. Ülkemizde de diğer bölgelerde de görülür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de var. Diyarbakır’da uzun yıllardan beri biz özellikle su kıyılarında nehir, göl, gölet ve dere kenarlarında görebilmekteyiz. Taşçeviren, ismini yaptığı eylemle almış bir türdür.