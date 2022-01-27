Kim böylelikle düşmanlarının sağlık durumunu öğrenmesini engellemek ve tartışmaların da önüne geçmeyi planlıyor.

Kim'in kişisel tuvaletlerinin korumaları tarafından denetlenirken, bunları kullanırken yakalanan herkesin ölüm cezasına çarptırılabileceği da belirtildi.

Mirror'a konuşan kaynak ayrıca "Tuvaletler sadece Kim Jong-un’un kişisel treninde değil, seyahat ettiği araçlar ve hatta dağlık arazi için tasarlanan özel araçlarında bile var. Konvoyda birden fazla araç var, böylelikle insanlar hangisinde olduğunu söyleyemiyor" dedi.

Mirror'ın haberine göre, Kim sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların da önüne geçmek adına özel portatif tuvaletini de beraberinde götürüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un uzun süre ortalarda görünmemesi sonrası sağlık durumu sık sık konuşuluyordu. Özellikle son dönemde Kim'in aşırı zayıflığı da bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un uzun süre ortalarda görünmemesi sonrası sağlık durumu sık sık konuşuluyordu. Özellikle son dönemde Kim'in aşırı zayıflığı da bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Mirror'ın haberine göre, Kim sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların da önüne geçmek adına özel portatif tuvaletini de beraberinde götürüyor. buzun zamandır tüm arabalarında yerleşik tesisler olduğu ve şimdi sadece araca gireceği bildirildi.

Mirror'a konuşan kaynak ayrıca "Tuvaletler sadece Kim Jong-un’un kişisel treninde değil, seyahat ettiği araçlar ve hatta dağlık arazi için tasarlanan özel araçlarında bile var. Konvoyda birden fazla araç var, böylelikle insanlar hangisinde olduğunu söyleyemiyor" dedi.

Kim'in kişisel tuvaletlerinin korumaları tarafından denetlenirken, bunları kullanırken yakalanan herkesin ölüm cezasına çarptırılabileceği da belirtildi.