Ortaklar Mahallesi'nde bulunan ve gece kapalı olan kuyumcudan dün saat 02.00 sıralarında gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, kuyumcuya gelerek keşif yapan bir şüpheli, ayrıldıktan bir süre sonra iki arkadaşıyla birlikte, yanlarına aldıkları bir merdivenle kuyumcuya döndü. Şüpheliler, merdivenle çatıya çıkarak alarmın çalmaması için kuyumcunun elektriğini kesti. Daha sonra ellerindeki malzemelerle kepengi ve kapı kilidini kıran 3 şüpheli, içeriye girdi.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 5 dakika içeride kalan 3 hırsız, 40 kilo altın ve 750 bin TL nakit parayı çaldı. Yaklaşık 10 milyon liralık hırsızlık yapan zanlılar, kayıplara karıştı. Polis hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.