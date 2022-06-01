Kuyumcu kuryelerini gasp etmişlerdi... Kıskıvrak yakalandılar

İstanbul'da, bugün saat 10.20'de polisi arayan bir kişi "Kapalı Çarşıda kuyumcu toptancısıyız, altın dolu çanta çalındı" şeklindeki ihbarda bulundu.
Bu bilgi üzerine alarma geçen polis hemen mağdur B.V. ve H.B. adlı kuryelerin bulunduğu yere gitti.
Mağdurlar, Kadıköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gittikleri sırada otomobillerin önünü kesen başka bir araçtan inen iki kişinin 4 el ateş ederek, yaklaşık 9 kilogram altın bulunan çantaları gasbettiklerini söyledi.
AKŞAM SAATLERİNDE GASBETTİKLERİ ALTINLARLA BİRLİKTE YAKALANDILAR
Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıların kaçtığı otomobilin Küçükçekmece'den çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin Küçükçekmece, Kanarya mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde olduğunu belirlendi. Saat 21.00 sıralarına iş yerine operasyon yapıldı. Çelik yelekli özel harekat polislerinin katıldığı baskında içeride bulunan Celal G. (33), Kadir A.(25), Ata Baran K.(19), Feyyaz D.(31), Mehmet F.Y.(23) ile Hakan K.(24) gözaltına alındı.
8 KİLO 734 GRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Baskın yapılan iş yerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ile altın eritme düzeneği bulundu. Altın eritme potasının içerisinde ve evin çeşitli yerlerinde sabah saatlerinde gasbedilen altın ziynet eşyaları olduğu değerlendirilen toplam 8 kilogram 734 gram altın bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
OPERASYON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan polisin yaptığı operasyonun sıcak anları çevredeki işyeri kameraları ile vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sivil polislerin özel harekat polisleri eşliğinde sokakta koşuşturdukları görüldü. Cep telefonu görüntülerinde ise yere yatırılarak gözaltına alınan şüpheliler, kayıtlara yansıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!