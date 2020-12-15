Kuyruğu üzerinde duran kanguru fenomen oldu

ABD´nin Teksas eyaletindeki Crocodile Encounter Hayvanat Bahçesi´nde Jack isimli bir kangurunun kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

DHA'nın haberine göre kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken bir kişi, "Steroid kullanan dev mutant tavşanlar gibiler" yorumunu yaptı.