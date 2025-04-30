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        Haberler Magazin Kutsi: 'Doktorlar' dizisinden sonra hekimliğe olan saygım derinleşti - Magazin haberleri

        Kutsi: O rolden sonra hekimliğe olan saygım derinleşti

        Bir döneme damgasını vuran 'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Levent' karakteri dikkat çeken Kutsi, samimi açıklamalarda bulundu; "O dönem karaktere hazırlanırken edindiğim deneyimler ile hekimliğe olan saygım çok daha derinleşti"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:08
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        "O rolden sonra hekimliğe olan saygım derinleşti"
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        Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle gerçekleşen özel bir söyleşide buluştu. Kutsi, 2006 - 2011 yılları arasında SHOW TV'de ekrana gelen 'Doktorlar' dizinde canlandırdığı 'Levent' karakteri ve o döneme dair samimi açıklamalarda bulundu.

        Kutsi, "Bir karakteri canlandırırken yalnızca senaryo değil, o mesleğin ciddiyetini kavrayıp yansıtabilmek de çok önemli. O dönem karaktere hazırlanırken edindiğim deneyimler ile hekimliğe olan saygım çok daha derinleşti" ifadelerini kullandı.

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        Ayrıca karaktere hazırlanırken hekimlik mesleğine dair büyük bir sorumluluk hissettiğini belirten Kutsi, "Bu rol sayesinde sağlık çalışanlarına bakış açım değişti. Onlara olan saygım arttı, bunu hayatımın her alanında taşıyorum" dedi.

        "HAYALLERİNİZİN PEŞİNİ BIRAKMAYIN"

        Öğrencilere hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini söyleyen Kutsi, "Bu zorlu ve uzun yolculukta hedefe odaklanın ve hayallerinizin peşini asla bırakmayın" dedi.

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        #kutsi
        #doktorlar
        #Levent

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