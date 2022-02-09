'Kutsal Kediler' Karaköy'de

Çağdaş seramik sanatçısı Özkan Elagöz’ün, kendi geliştirdiği dokusal çatlak, seramik üzerine seramik pigment tekniği ile oluşturduğu 13 adet çalışmasında, eski Mısır’daki kutsal kedileri anlattığı 'Bastetler' adlı sergisi 03-24 Mart 2022 tarihleri arasında Hub 962’nin içine taşınan 'Karaköy Art Galerim'de görülebilecek.

Kültür bakanlığımızın resmi sanatçılarından olan Özkan Elagöz, kutsal kedilere atfettiği bu serginin amacını şöyle özetliyor: “Ben bir sanatçı olarak içinde bulunduğumuz coğrafyanın en güçlü hikayelerinin üzerine eserlerimi bina etmeyi seviyorum. Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla sahiplenilen hayvan kedi oldu. Kedileri hepimiz çok seviyoruz. Kedilerin toplumlardaki yerinin önemini bu projem ile sanat severlere duyurmayı amaçlıyorum.”