Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 02.54’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü.

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.