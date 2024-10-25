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        Haberler Gündem Kütahya'da 1 haftadır kayıp olan kadın aranıyor - Güncel haberler

        Kütahya'da 1 haftadır kayıp olan kadın aranıyor

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde 1 hafta önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Asiye Günay, aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 00:44 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:44
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        1 haftadır kayıp olan kadın aranıyor
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        Gediz ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde, 18 Ekim tarihinde evinden ayrılan Asiye Günay'dan bir daha haber alınamadı.

        Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama- kurtarma ekipleri Günay'ın bulunması için arama çalışmalarına devam ederken, henüz hiçbir iz bulunamadı. Akkaya Mahallesi çevresi başta olmak üzere, Akçaalan- Eskigediz arasındaki yol ile Akyokuş ve Kurt Deresi bölgelerinde hem havadan hem de karadan arama çalışmaları devam ediyor.

        Gediz Kaymakamı Hakan Alkan da kayıp Asiye Günay’ın Akkaya Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Kaymakam Alkan, Asiye Günay’ın eşi Nurettin Günay ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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