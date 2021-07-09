Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, normalleşe adımlarının atılmasıyla birlikte dalış tutkunlarını yeniden ağırlamaya başladı.
DHA'nın haberine göre su altındaki kaya yapıları, bangolar, derin duvar yarları ve mağaralar gibi doğal resiflere sahip olan Kuşadası'nda yapay resiflerin oluşturulması için de çalışmalar yapıldı.
Bu amaçla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 270 bin TL'ye 54 metre uzunluğa ve 44 metre kanat genişliğine sahip Airbus A 300 tipi yolcu uçağı satın alındı.
47 ton ağırlığındaki uçak, 2016 yılında Kuşadası Körfezi'nde batırıldı. Kuşadası, böylece Türkiye'nin en büyük uçak batığına sahip oldu. Bölgede dalış turizminin canlanmasına büyük katkı sunan batık uçağa, kısıtlamaların kalktığı 1 Temmuz'dan beri yaklaşık bin dalış yapıldı.
'DEĞİŞİK BİR SU ALTI ORTAMI OLUŞTURULMUŞ'
Tatilini geçirmek için Kuşadası'na geldiğini belirten Emre Yazar, "27 senedir ABD'de yaşıyorum. Belirli aralıklarla Kuşadası'na tatil ve dalış yapmaya geliyorum. Bugün Türkiye'nin en büyük uçak batığı resifine daldım. Çok keyifliydi. Su altı yaşamını gözlemlemek isteyenler için çok değişik bir ortam oluşturulmuş. Farklı türde balıklar gördüm. Uçağın ortasından girip, ön kapısından çıktım. Türkiye'nin değişik yerlerinde de dalış yaptım ama buradaki su altı canlı çeşitliğini hiçbir yerde görmedim. Herkese buraya gelip dalmasını tavsiye ederim" diye konuştu.
Zuhal Yaşar da, "Dalış yapmayı çok seviyorum. Bu yıl da derin dalış eğitimimi tamamladım. Bugün, Kuşadası açıklarında batırılan dünyanın en büyük batık uçağına daldım. Muhteşem bir görünüme sahip. Belirli aralıklarla Kuşadası'na gelip, uçağa dalmaya devam edeceğim" dedi.
'DALIŞ TURİZMİNE HAREKETLİLİK GETİRDİ'
Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu ise, "Uçak batığı resifi, Kuşadası'nın dalış turizmine hareketlilik getirdi. Dünyanın değişik ülkelerinden Kuşadası'na uçak batığına dalmak için gelen dalgıçlar var. Kuşadası, berrak ve temiz bir denize sahip olduğu için su altında dalgıçlara derin bir görüş mesafesi de sunuyor. Türkiye genelinde denizlerimizi temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Aksi takdirde denizlerimizi tehdit eden müsilaj ile uğraşmaya devam ederiz" diye konuştu.
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