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        Haberler Gündem Çevre Kuşadası'nda kaplumbağalar ölü bulundu

        Kuşadası'nda 3 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sahillerde 3 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Yuvalama alanları genellikle Hatay, Adana ve Mersin bölgeleri. Etçil olan caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarıyla karıştırılan yeşil deniz kaplumbağaları otçul olup, deniz çayırlarıyla beslenmektedir. Bu nedenle aynı zamanda birçok deniz canlısına beslenme ve barınak oluşturan deniz çayırlarının tahribatının önlenmesi için deniz koruma alanlarının çoğaltılması gerekmektedir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:51
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        Kuşadası'nda kaplumbağalar ölü bulundu
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1'i Kadınlar Denizi'nde Deniz Polisi, diğer 2'si ise Güvercinada ve SGK Plajı'nda vatandaşlar tarafından olmak üzere 3 Chelonia Mydas türü juvenil deniz kaplumbağası ölü bulundu. Yapılan kontrollerde yara ve darp izinin bulunmayan deniz kaplumbağalarının hedef dışı av olarak ağlara takılıp boğularak öldükleri üzerinde durulduğu bildirildi.

        "BESLENME ALANI OLARAK KULLANIYORLAR"

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Yuvalama alanları genellikle Hatay, Adana ve Mersin bölgelerinde olan yeşil deniz kaplumbağalarının özellikle juvenil olanlarının yoğun olarak Kuşadası Körfezi'ni beslenme alanı olarak kullandıklarını yaralı ya da ölen bireylerden görmekteyiz" dedi.

        "KORUMA ALANLARININ ÇOĞALMASI GEREKİYOR"

        Sürücü, "Etçil olan caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarıyla karıştırılan Chelonia Mydas türü yeşil deniz kaplumbağaları otçul olup, deniz çayırlarıyla beslenmektedir. Bu nedenle hassas tür olan yeşil deniz kaplumbağalarının beslenme alanlarının korunması, aynı zamanda birçok deniz canlısına beslenme ve barınak oluşturan deniz çayırlarının tahribatının önlenmesi için deniz koruma alanlarının çoğaltılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

        DOKU VE KABUK ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

        Gerekli ölçümleri ve kayıtları yapılan kaplumbağalardan alınan doku ve kabuk örnekleri bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne, kaplumbağaların da microplastik çalışmaları için Dalyan’da bulunan Deniz kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderileceği öğrenildi.

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        #Aydın Haberleri
        #Kuşadası
        #yeşil deniz kaplumbağası
        #çevre haberleri
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