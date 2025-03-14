Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kuşadası'nda domuzlar şehre indi

        Kuşadası'nda domuzlar şehre indi

        Aç kalan yabani hayvanların yemek bulmak için şehir merkezlerine inerek yiyecek aramasının son örneğine Kuşadası'nda rastlandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde domuz sürüsü ve yavruları gündüz vakti şehir merkezine inerek yiyecek aradı. Domuzların kimseye aldırış etmeden etrafta dolanmaları ise dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domuzlar aç kalınca!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuşadası Türkmen Mahallesi’ne gelen domuzlar ve küçük yavruları ilçe merkezinde yiyecek aradı.

        Kuşadası Devlet Hastanesi mevkiinde insanlara ve araçlara aldırış etmeyen domuzları gören vatandaşlar o anları ise cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

        Görüntülerde domuzların yollarda ve sokaklarda rahatça hareket etmesi ve yiyecek araması dikkat çekerken, bir vatandaşın elindeki ekmek torbasına doğru yönelmeleri de yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kuşadası
        #yaban domuzları
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Habertürk Anasayfa