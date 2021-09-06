Arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak'taki restoranda yemek yiyip alkol alan 3 arkadaş arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Rasim Yıldız ile Hüseyin Çiftçi, D.A. tarafından bıçakla yaralandı.

Rasim Yıldız

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rasim Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Çiftçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN ZANLI SELÇUK'TA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince İzmir’in Selçuk ilçesinde gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.