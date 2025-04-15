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        Haberler Yaşam Kuş gözlem kampında iki sürpriz

        Kuş gözlem kampında iki sürpriz

        Antalya Kuş Gözlem Topluluğu tarafından Manavgat ve Serik sahil kesimlerinde düzenlenen Antalya Kuş Gözlem Kampı'nda toplam 140 kuş türü kaydedildi. Nadir görülen 'yeşil arı kuşu' büyük heyecan yaratırken, Antalya'da ilk kez görülen 'Tibet cılıbıtı' da kayıtlara geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:51 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:51
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        Türkiye'de 5, Antalya'da ilk kez kaydedildi
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        Antalya Kuş Gözlem Topluluğu tarafından her yıl kentte kuş gözlem kampı düzenleniyor. Bu yıl da 4-6 Nisan tarihleri arasında, Antalya'nın en önemli göçmen kuş rotalarından biri olan Manavgat ve Serik sahil kesimlerinde Antalya Kuş Gözlem Kampı gerçekleştirildi.

        Kamp, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla büyük bir coşkuyla tamamlandı. Şırnak'tan İstanbul'a kadar uzanan geniş bir katılımcı profiliyle gerçekleşen kamp, kuş gözlemine ilgi duyan herkesi Antalya'da bir araya getirdi.

        Yalı çapkını
        Yalı çapkını

        7'DEN 70'E KATILIM

        Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, 7'den 70'e katılımın olduğu kampa özellikle çocuk katılımcıların renk kattığını söyledi.

        Kar kırlangıcı
        Kar kırlangıcı
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        Coşkun, "Doğaya duydukları merak ve heyecanla kuşları arayıp bulan, onları dikkatle gözlemleyen ve fotoğraflayan çocuklar, kamp boyunca neşeleriyle etkinliğe canlılık kazandırdı. Gözlem alanları arasında Manavgat Sahili, Titreyengöl, Denizkent, Boğazkent ve Manavgat Ulualan çevresi yer aldı. Bu bölgelerde gerçekleştirilen gözlemler sırasında yaklaşık 140 kuş türü kaydedildi" dedi.

        Uzunbacak
        Uzunbacak

        HEYECANLANDIRAN İKİ TÜR

        Kamp boyunca en çok heyecan yaratan gözlemlerden birinin, Antalya'da nadiren görülen 'yeşil arı kuşu' olduğunu belirten Gökçe Coşkun, "Ancak kampın en çarpıcı gözlemi, Antalya için ilk, Türkiye içinse yalnızca beşinci kayıt olan 'Tibet cılıbıtı' oldu. Bu önemli kayıt, katılımcılar ve kuş gözlem topluluğu tarafından büyük heyecanla karşılandı" diye konuştu.

        Yeşil arı kuşu
        Yeşil arı kuşu

        ÇÖP VE MOLOZ SORUNU

        Kampın en önemli amaçlarından birinin de doğa farkındalığı oluşturmak olduğunu söyleyen Coşkun, "Ancak gözlem alanlarımızda karşılaştığımız bazı manzaralar iç açıcı değildi. Kuşların yoğun olarak bulunduğu sahil, göl ve sulak alanların birçoğunda moloz, inşaat artıkları ve çöp yığınları ile karşılaşmamız hepimizi derinden üzdü. Antalya gibi doğasıyla öne çıkan bir şehirde, kuşların yaşam alanlarının sahipsiz ve korunmasız kalması dikkat çekici bir sorun olarak öne çıktı. Antalya Kuş Gözlem Kampı, yalnızca kuşları gözlemlemek için değil aynı zamanda doğaya daha yakından bakmak, doğayı koruma bilincini artırmak ve farklı şehirlerden gelen doğaseverleri bir araya getirmek amacıyla da önemli bir buluşma noktası oldu" dedi.

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        #Tibet cılıbıtı
        #Antalya
        #yeşil arı kuşu
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