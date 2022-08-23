Kurutulmuş yapraklardan sanat eserine!

Emekli olduktan sonra sanatsal çalışmalar yapmaya başladığını belirten Göktürk, "2018 yılında Konya'da düzenlenen Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerine eşimle katılmıştık. Orada bir sanatçının icra etmiş olduğu yaprak üzerine resimdeki hat sanatı beni derinden etkilemişti.

Göktürk, "Sanatı sanat yapanın bizim sevgimiz, sanat sevgimiz, uğraşımız, biraz da yetenek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kuru yaprağın resimde oldukça hassas bir malzeme olduğunu anlatan Göktürk, yere düştüğünde değersiz görülen yaprağın, işlendiğinde evin bir köşesinde yıllar boyu kalabileceğini belirtti.

DUT, AYVA VE ARMUT YAPRAĞI ÇOK HASSAS

Yaprağın tuvale dönüşmeden hangi işlemlerden geçtiğine dair bilgi veren Göktürk, şunları kaydetti:

"Kurutulması, temizliği ve her gün havalandırılması özel bir çaba ve itina gerektiriyor. Dut, ayva ve armut yaprağı oldukça hassas. Her yaprağın bir kuruma dönemi var. Bunları kuruttuktan sonra akrilik boya ile işliyorum. Kauçuk ağacının yaprağının sağlıklı, sert ve resim yapmaya uygun olduğunu keşfettim. Yaprağın tamamen özelliğini korumasından yanayım. Bu nedenle yaprağın orta kısmına kenarları boş kalacak şekilde resim çiziyorum."

Göktürk'ün açtığı serginin ziyaretçilerinden Turgut Koç ise yapraklar üzerine yapılan resimleri çok beğendiğini vurguladı.

Emekli resim öğretmeni Gündüz Altay da yaprak üzerine resim yapmayı denediğini aktararak, normal tuvalin ayrı, yaprağın ayrı özeliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Vacit Örger ise eserleri başarılı bulduğunu ifade etti.