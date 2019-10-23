Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı ve oyuncuları

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Ynei konsepti ile bu yıl kanal değişliğine giden dizi, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. İzleyiciler Kuruluş Osman dizisinin oyuncularını ve konusunu da merak ediyor. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kurtuluş Osman'ın başrolünü Burak Özçivit alıyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve konusu...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanında Osman, babası Ertuğrul Gazi'nin obasına dönüyor.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Diriliş Osman'ın dizisinin ilk sezon oyuncu kadrosunda yer alacak isimler;

Burak Özçivit

Özge Törer

Hazal Subaşı

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Saruhan Hünel

Özge Törer

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Diriliş Osman dizisinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.