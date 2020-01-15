Kuruluş Osman 7. yeni bölümü için izleyicilerin gözü ATV'nin 15 Ocak yani bugünkü yayın akışındaydı. Kuruluş Osman bu akşam da ATV'nin yayın akışında bulunmuyor ve dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin son bölümünde Kayı Obası'nda dengeler değişmiş ve Osman esir düşmüştü. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünden detaylar...

KURULUŞ OSMAN OLMAZ NEDEN YOK?

Kuruluş Osman geçtiğimiz hafta yeni yapılan reklam anlaşmaları nedeniyle yayınlanmamıştı. Bu hafta ise saat 20.30'da başlayan Çaykur Rizespor - Galatasaray Türkiye Kupası eleme maçı nedeniyle yayınlanmayacak.

KURULUŞ OSMAN 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? İŞTE FRAGMAN

Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan yeni bölüm fragmanında, dizinin 7. yeni bölümünün 22 Ocak Çarşamba günü ekranlara geleceği belirtildi.

Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı:

KURULUŞ OSMAN 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Obası’nda dengeler değişiyor!

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

ATV YAYIN AKIŞI 15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma (yeni bölüm)

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupaya Doğru

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray (canlı)

22.45 Taşıyıcı 3 - yabancı sinema

00.30 Son Durak

01.30 Aşk ve Mavi

04.45 Seviyor Sevmiyor