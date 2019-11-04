04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni konsepti ile bu yıl kanal değişliğine giden dizi, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. İzleyiciler Kuruluş Osman dizisinin oyuncularını ve konusunu da merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve konusu...
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.
KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANLARI
KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI
KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
Diriliş Osman'ın dizisinin ilk sezon oyuncu kadrosunda yer alacak isimler;
Burak Özçivit
Özge Törer
Hazal Subaşı
Ragıp Savaş
Ayşegül Günay
Saruhan Hünel
Özge Törer
KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN KONUSU
Bilindiği üzere Orhan Bey ve Osman Bey’in kabirleri ise Bursa da bulunan Tophane’de bulunuyor. Osman Bey 1281 – 1326 yılları arasında 45 yıl Osmanlı beyliğinin başında bulunmuştur. Doğum tarihi ise 1258’dir. Osman Bey Selçuklu devletinin önemli beyliklerinden olan ve Kastamonu’da bulunan Çobanoğulları Beyliği’nin yıkılışına kadar onlara bağlı kaldı. Çobanoğulları Beyliği dağılınca Uç beyi olarak Anadolu Selçuklu devletine bağlı devam etti. Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat’ın İlhanlı hükümdarının yanına götürülüp gözaltına alınması üzerine kendi beyliğini kurdu ve bağımsızlığını ilan etti. Sonrasında Ahilerin lideri Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenerek bu teşkilatın da desteğini sağladı. Osman Bey Bizans Tekfurları ile savaştı ve onlardan Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir’i aldı.
Gücünü sonunda gösteren Osman Bey’in İzmit’e kadar ilerleyince Bizans İmparatoru, tekfurlar ile anlaşarak Osman Bey’i durdurmak için bir ordu hazırladı ancak bu ordu Osman Beyin ordusu karşısında üzerine Koyunhisar Savaşı’nda kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!