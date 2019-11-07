Kuruluş Osman yayın tarihi belli mi?Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? soruları dizinin ikinci fragmanının yayınlanması ile birlikte soruluyor. Kuruluş Osman, yaz başında final yapan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin hayatının işlenileceği Kuruluş Osman dizisinin başrolünü Burak Özçivit canlandırıyor. Kuruluş Osman dizisine dair ayrıntılar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI BELLİ Mİ?

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu da merak edilen bir diğer konu. Şimdilik sadece Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in olacağı kesin. Dizinin oyuncu kadrosu ile ilgilli çeşitli haberler çıksa da henüz resmi olarak kimsenin adı açıklanmadı.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Diriliş Osman dizisinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANLARI