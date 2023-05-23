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Kuru temizleme dükkânı sahibi, temizlikte kullandığı kimyasaldan öldü

İstanbul'da kuru temizleme dükkânı sahibi Murat Karaarslan, kendisine ulaşamayan arkadaşları tarafından ağır koku olan dükkânında hareketsiz görüldü. Özel kıyafetli ekibin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen dükkân sahibinin, ilk incelemeye göre temizlikte kullandığı kimyasaldan zehirlendiği tespit edildi

Giriş: 23.05.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kuru temizlemecinin kullandığı kimyasal sonu oldu! - En son haberler
DHA

İstanbul'da, kuru temizleme dükkânı sahibi Murat Karaarslan (45), iş yerinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Murat Karaarslan, sabah saatlerinde sahibi olduğu kuru temizleme dükkânına gelerek çalışmaya başladı.

Arkadaşları Karaarslan'a ulaşamayınca iş yerine geldi. Karaarslan'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören arkadaşları sağlık ve polis ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen ekipler, Karaarslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Koruyucu kıyafet giyen ekipler yaptıkları ilk incelemede Karaarslan'ın kuru temizlemede kullanılan kimyasal maddeden zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Karaarslanın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenlenmes için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Karaarslan'ın cansız bedenini bulan arkadaşı Bayram Küçük, "Sabah 09.00 sıralarında aradım. Telefonu açmayınca buraya geldim. Dükkana girdiğimde ağır bir koku vardı. Seslendim kendisine cevap vermedi. Ben de alt kata indim. Masanın üstünde hareketsiz gördüm. Kuru temizlemede kullanılan kimyasal madde kokusu vardı" dedi.

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