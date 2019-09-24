Kuru fasulye tarifi, nasıl yapılır?

Kuru fasulye; özellikle kış sofralarının en çok tüketilen bol protein içeren ve en sağlıklı yemeklerinden biridir. Kuru fasulye daha çok fakir sofralarının yemeği olarak bilinse de üst kesimlerde de oldukça rağbet görmektedir. Kuru fasulye etli ya da etsiz pişirilebilir ancak etli olması daha bir lezzet içerir.

Kuru Fasulye Tarifi Malzemeleri:

2 su bardağı kuru fasulye

1 çorba kaşığı domates salçası

2 adet orta boy soğan

2 adet iri domates

1 türk kahvesi fincanı zeytinyağı

2-3 adet acı biber kurusu

3-4 su bardağı gerçek tavuk suyu

1 miktar tuz

Not: 3 çorba kaşığı tereyağı (etli hazırlanmak istediğinde konur)

Kuru Fasulye Tarifi Yapılışı:

Bir gece önceden ıslatılan fasulyeler bir tencereye konarak haşlanır.

Üzerine iki kez soğuk su ilave edilir daha iyi pişmesi ve lezzeti açısından.

Dilerseniz de düdüklü tencere yardımıyla daha çabuk pişirilebilir.

Ancak fasulyeler çabuk eriyebilir onun için kontrol ederek pişirmekte fayda vardır.

Bir tencerede zeytinyağı, doğranmış soğan ve salça iyice kavrulur.

Ancak yakmamak gereklidir, sonra kabukları soyulmuş domateste doğranarak içine ilave edilir ve karıştırılarak pişirilir.

İçerisine sıcak tavuk suyu ve haşlanmış fasuyeler eklenerek kısık ateşte pişmesi sağlanır.

Pişen kuru fasulye yanında pilav, acı biber kurusu ve turşuyla servis edilir.

Afiyet olsun!