Kurtulmuş'tan ilk 4 madde ve yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacettepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz." dedi.

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Ayrıntılar geliyor....