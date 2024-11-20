İstanbul'da, bebekler üzerinden haksız kazanç elde ettikleri ve birçok bebeğin ölümüne neden oldukları iddiasıyla suçlanan, aralarında; Fırat Sarı ile İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanması devam ediyor.

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Tutuklu sanık Hasan Basri Gök ile olan telefon görüşmesinde, "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" sözünü söyleyip söylemediği sorulan Deniz Korkmaz, söylediği bu sözün 'Kurtlar Vadisi' adlı dizide geçen bir replik olduğunu ifade etti.

Bu diyalog sonrasında, 'Kurtlar Vadisi'nde 'Pala' karakterine canlandıran ve repliği söyleyen Yüksel Arıcı, 'Yenidoğan Çetesi'ne sert tepki gösterdi. Sosyal medya sayfasından video paylaşan oyuncu, şunları söyledi: Bana bakın soysuzlar, masum insanları ağınıza düşürüp para için çocuklara kıydınız sonra da benim repliğimle mahkemede savunma yaptınız. Siz ne aşağılık mahluklarsınız! Umarım gün yüzü görmez inim inim inlersiniz. Umarım yaptıklarınızı misliyle yaşamadan ölmezsiniz!