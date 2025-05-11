Şıvga Gerez kansere yakalandı
'Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Şıvga Gerez kansere yakalandığını açıkladı
Giriş: 11.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:27
'Kurtlar Vadisi' dizisinde oynadığı 'Cerrahpaşalıların Ablası" rolü ile adından söz ettiren Şıvga Gerez'den sevenlerini üzen haber geldi. Gerez, kansere yakalandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şıvga Gerez; "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz Bismillah" diyerek sevdiklerinden dua istedi.
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