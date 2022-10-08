Algöz ayrıca, "İsmail, gece saat bir sularında vefat etmiş. Bana sabah oğlu haber verdi. Çok üzgünüm. İsmail ile çok güzel anılarımız var, turnelerimiz onun varlığıyla öylesine güzel geçerdi ki…. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok iyi bir insan, çevresine neşe veren, herkesin hayatına renk katan arkadaşımdı. Allah, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." dedi.