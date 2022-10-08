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Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

'Kurtlar Vadisi'nin 'İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti

Türk televizyonlarına bir dönem damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'İplikçi Nedim' karakteriyle hafızalara kazınan İsmail İncekara, 72 yaşında hayata veda etti

08.10.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu İsmail İncekara'dan acı haber geldi. 72 yaşındaki İncekara, kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

  • "İÇİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ!"

    Acı haberi Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" mesajını yayınladı.

  • Algöz ayrıca, "İsmail, gece saat bir sularında vefat etmiş. Bana sabah oğlu haber verdi. Çok üzgünüm. İsmail ile çok güzel anılarımız var, turnelerimiz onun varlığıyla öylesine güzel geçerdi ki…. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok iyi bir insan, çevresine neşe veren, herkesin hayatına renk katan arkadaşımdı. Allah, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." dedi.

  • VEDA YARIN

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada, usta oyuncu için yarın saat 11.00'de Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenleneceği duyuruldu. İncekara, öğle namazına müteakip Kanlıca İskender Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecek.

     

  • Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, İsmail İncekara'nın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kurt, “Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçımızın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    İSMAİL İNCEKARA HAKKINDA

    İsmail İncekara, 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.

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