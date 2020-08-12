Kurtarma kazısı başlatılan 72 burçlu Kütahya Kalesi'nde "Frig" kalıntıları aranacak

Kütahya Belediyesi ve İl Özel İdaresi sponsorluğunda Kütahya Müze Müdürlüğü tarafından Paşam Sultan Mahallesi yakınında bulunan aşağı kale kısmında başlatılan kurtarma kazısı, Müze Müdürü Serdar Ünan başkanlığında yürütülüyor.
Kazı çalışmalarının bilimsel danışmanlığını yapan Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu, AA muhabirine, şehre hakim bir tepeye kurulan 72 burca sahip iç kale, aşağı kale ve yukarı kale olmak üzere üç bölümde oluşan Kütahya Kalesi'nin bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.
Kalenin bulunduğu bölgenin Frig medeniyetine dayandığının değerlendirildiğini belirten İpekçioğlu, şöyle devam etti:
"Tarihsel açıdan baktığımızda kentin çok eski bir yerleşime sahip olduğu biliniyor. Ancak, maalesef bugüne kadar herhangi bir veri bulunmuş değil. Kalenin tam olarak ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi yok. Ancak kalenin oturduğu alanda Frig yerleşmesinin olduğu tahmin ediliyor. Kazılar esnasında bunlara ilişkin birçok kanıt da bulacağımıza inanıyorum. Bu kale birçok döneme ev sahipliği yapmış. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerini kapsayan geniş bir ev sahipliği söz konusu. Kazı çalışmalarımızda bu dönemlere ilişkin verilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor."
İpekçioğlu, Kütahya'nın MÖ 12. yüzyıl sonlarına doğru Frigler tarafından kalenin konumlandığı tepe üzerinde kurulan bir kent olabileceğini, kalenin inşa tarihinin ise kentin kuruluşuyla bağdaştırıldığını dile getirdi.
- Gezginler Kütahya Kalesi'nden bahsetmiş
Kalenin tarihçesiyle ilgili eski dönemlerde yaşamış gezginlerden günümüze kadar çeşitli bilgiler ulaştığını anlatan Doç. Dr. İpekçioğlu, şunları kaydetti:
"Evliya Çelebi, Katip Çelebi ve Texier gibi yerli ve yabancı pek çok seyyah kaleden bahsetmektedir. Kanuni Sultan Süleyman devrinin ünlü minyatür ustası Matrakçı Nasuh'un yaptığı eserde Kütahya şehri ve dolayısıyla Kütahya Kalesi de bulunmaktadır. Matrakçı Nasuh kale içerisindeki yerleşimi cami, kilise ve evleriyle resmeder. Kütahya Kalesi, bir dönem hapishane olarak kullanılmıştır. Yapılacak arkeolojik çalışmalar ile çeşitli dönemlere ait mimari buluntular ve eserlerin ortaya çıkarılması ile restorasyona yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir."
İpekçioğlu, kalenin 3 burcunda da restorasyon çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!