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Küresel sinemada 2021'de ciddi toparlanma görüldü

Sinema sektörü, 2021'de hatırı sayılır bir toparlanma kaydetti. Küresel ölçüde en çok izlenen 10 filmin toplam gişesi, 2020'ye göre % 115.48 arttı. 2021'in en çok izlenen filmi 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' oldu

10.01.2022 - 17:25 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • 2021'in küresel boyutta en çok izlenen filmi gösterime yılın son iki haftasında girmesine rağmen 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' oldu. İki haftalık süreçte 1 milyar 500 milyon doların üzerinde hasılat elde eden filmi Çin yapımı iki film takip etti.
    En çok izlenen 10 film arasında altı ABD, üç Çin ve bir İngiltere - ABD filmi yer aldı.
    İlk 10'a giren filmlerin toplam hasılatı; 7.250.268.058 dolar oldu.
    2021'de; ilk 10 filmin toplam gişesi 2020'ye göre % 115.48 arttı.

  • Spider Man: No Way Home (ABD)
    Bütçe... 200 milyon dolar
    Hasılat... 1.536.253.195 dolar

    'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok', Türkiye'de de yılın en çok izlenen yapımı olarak geçtiğimiz cuma gününe kadar 2.109.768 kişi tarafından izlenip 53.518.114 TL hasılat elde etti.

  • The Battle at Lake Changjin (Çin)
    Bütçe... 200 milyon dolar
    Hasılat... 902.540.914 dolar

  • Hi, Mom (Çin)
    Bütçe... 59 milyon dolar
    Hasılat... 822.009.764 dolar

  • No Time to Die (İngiltere - ABD)
    Bütçe... 301 milyon dolar
    Hasılat... 774.034.007 dolar

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