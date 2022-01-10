2021'in küresel boyutta en çok izlenen filmi gösterime yılın son iki haftasında girmesine rağmen 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' oldu. İki haftalık süreçte 1 milyar 500 milyon doların üzerinde hasılat elde eden filmi Çin yapımı iki film takip etti.

En çok izlenen 10 film arasında altı ABD, üç Çin ve bir İngiltere - ABD filmi yer aldı.

İlk 10'a giren filmlerin toplam hasılatı; 7.250.268.058 dolar oldu.

2021'de; ilk 10 filmin toplam gişesi 2020'ye göre % 115.48 arttı.