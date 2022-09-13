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ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarına gelecek ay da devam edebileceği beklentilerini artırırken, borsalarda satış baskısına neden oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0.1 artarken, yıllık bazda yüzde 8.3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

Söz konusu verinin ardından Fed'in gelecek hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puan faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller ise yüzde 16'ya çıktı.

ABD BORSALARINDA KAYIPLAR YÜZDE 5'İ GEÇTİ

Beklentiyi aşan enflasyon verisi sonrası ABD borsaları düşüşle açıldı. Günlük kayıplar arttı. S&P 500 yüzde 4.32; Dow Jones yüzde 3.94; Nasdaq yüzde 5.16 değer yitirdi. Nasdaq Endeksi pandeminin başladığı Mart 2020'den buyana en sert düşüşünü yaşadı.

Küresel piyasalardaki negatif seyir Borsa İstanbul'u da etkiledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6.09 değer kaybıyla 3 bin 426 puandan tamamladı.

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3.7895'e çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksi, verinin ardından yüzde 1.6 yükselerek 109.5'e çıktı. Dolar/TL 18.25'i aştı.

Euro/Dolar paritesi yüzde 1.32 düşüşle 0.9985'e indi.

Altının ons fiyatı yaklaşık 30 dolarlık düşüşle 1.700 dolara indi.

BITCOIN'DE GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 10'U AŞTI

20 bin dolara gerileyen Bitcoin Haziran ayındaki kayıplarından bu yana en sert düşüşünü yaşadı.