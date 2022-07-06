KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2022?

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık durumu ve fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı yaklaşırken her zaman ortaya, ‘kurban yok, kurbanımız az’ şeklinde söylemlerin atıldığını dile getiren Yardımcı, böyle bir durumun ise söz konusu olmadığının altını çizdi.

Bu yıl canlı hayvan kilogram fiyatının küçükbaş 62, büyükbaş 65 TL olarak belirlendiğini kaydeden Osman Yardımcı, “Vatandaşımız gitsin rahat rahat kurbanını alsın. Ama kurbanı kesmek, pay etmek, parçalamak ayrı bir ücrete tabidir. Tabii ki kesimin, parçalamanın bir fiyatı pazarlık payı olur. Bu da üreticimize destek olsun” diye konuştu.