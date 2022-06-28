MEHMETÇİK VAKFI
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 2 bin 350 lira, yurt dışında ise 150 dolar veya 145 avro olarak belirledi.
Vakıftan yapılan açıklamada, şehit ve gazi ailelerine yapılan yardımlar kapsamında 1995'den bu yana vekaleten kurban kesim hizmetinin Diyanet İşleri Başkanlığının fetva ve tebliğleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütüldüğü belirtildi.
Kurban kesiminin modern tesislerde, hijyenik koşullarda ve her kesimhanede görevlendirilen vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında Kurban Bayramının ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacağı ifade edildi.
Kesilen kurbanlıkların etlerinin bir bölümünün kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınları, gazi ve engelli ailelerine taze et olarak, bir bölümünün ise kurban etlerinden yapılan konserve kavurma şeklinde dağıtılacağı duyuruldu.
Vakfın tüm kurban kesimlerini görüntülü kayıt altına aldığı, bağışçıların kesim yapıldığı anda SMS ve e-posta ile bilgilendirildiği ve daha sonra kurban vekaletinin verildiği görüntülerin paylaşıldığı aktarıldı.
Vekaleten kurban kesim bağışlarıyla elde edilen gelirin şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacağı bildirildi.
Vatandaşların vakfın anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye genelindeki şubelerinin kurumsal tahsilat ekranlarıyla internet bankacılığını kullanarak veya "www.mehmetcik.org.tr" üzerinden kredi kartı aracılığıyla bağış yapabileceği bilgisi paylaşıldı.
Bankalar aracılığıyla yurt içinde son bağış tarihinin 8 Temmuz saat 12.30'da, yurt dışında da 6 Temmuz saat 16.00'ya kadar olduğu, vakfın online bağış sisteminden ise 9 Temmuz saat 18.00'e kadar bağışların kabul edileceği kaydedildi.
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