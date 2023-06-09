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Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu!

Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bayramı tatil yaparak geçirmek isteyenlerin gözleri "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?" sorularına çevrildi. Beklenen açıklama son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Kurban Bayramı tatili süresi netlik kazandı. İşte, "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?" sorularının ayrıntıları...

Giriş: 09.06.2023 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlar bayramı ibadetlerini yerine getirerek, sevdiklerini ziyaret ederek ve tatil yaparak geçirecek. Bu noktada "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?" sorusu gündeme geldi. İşte, bayram tatili süresine ilişkin detaylar...

  • KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

  • 2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

  • 2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "26-27 Haziran günlerini idari izin ilan etme kararı aldık. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak." ifadelerini kullandı.

  • 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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