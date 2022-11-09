Kurban Bayramı tarihleri son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilen dinî bir bayramdır. Peki 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte Diyanet ile Kurban Bayramı tatilleri...