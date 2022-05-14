2022 KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin uzayıp uzamayacağına dair hükümet kanadından henüz bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatili bilindiği gibi 4 gün olarak icra ediliyor. Konuya ilişkin gelişme yaşanması durumunda haberimizde yer vereceğiz.