2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayram tatiline kısa bir süre kala Kurban Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi Kurban Bayramı, İslam inancına göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin kaç gün olacağını mercek altına aldı. İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2025 Kurban Bayramı tarihleri...
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Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini paylaşmasının ardından belli oldu. Kurban Bayramı dini bir bayramı olmasının yanı sıra aynı zamanda resmi bir tatildir. Peki, "2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün?" İşte 2025 Kurban Bayramı hakkında tüm detaylar...
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2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü yani bayramın 4. günün bitiminin ardından sona erecek.
5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.
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KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı sorusuna Bakan Ersoy şu şekilde yanıt verdi; "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu" dedi ve ekledi: "Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.