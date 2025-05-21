KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı sorusuna Bakan Ersoy şu şekilde yanıt verdi; "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu" dedi ve ekledi: "Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.