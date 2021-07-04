Yaz mevsiminin gelmesi, uzun bir eve kapanmanın ardından kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kaldırılması gibi nedenler sonucu milyonlarca vatandaş tatil yapmak, aile ziyareti yapmak ve kurban bayramını kutlamak için gözünü kurban bayramı tarihlerine çevirdi. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2021 başlayacak? İşte 2021 kurban bayramı tarihleri...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Temmuz Pazartesi Arefe günü
20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramının 1.günü
23 Temmuz Cuma günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMINDA KISITLAMA OLACAK MI?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı’nda kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu.
'KURBAN ALIM VE KESİMİNDE KALABALIK OLUŞTURULMAMALI'
Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'na ilişkin uyarılarda da bulunarak, "Kurban Bayramı’nda geçen yıl pek çok vatandaşımız memleketine gitti, tatil beldesinde geçirdi. Bayramda ziyarete gittiğimizde açık alanda oturmaya, kalabalık alanda bulunuyorsak ortamın temiz hava ile havalandırılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Kurban alma veya kurban kesim yerlerinde kalabalık oluşturmamaya ve bu kalabalık yerlerde maske takmaya özen gösterirsek bu bayramı daha az vaka ile atlatabileceğimize inanıyorum. Üniversite öğrencilerimiz üniversitelerini çok özlediler, çocuklarımız okullarını çok özlediler. Tatilimizi yapalım, Kurban Bayramı’nı sağlıklı şekilde geçirelim. Güz döneminde yine her şeyin eskisine yakın olduğu Türkiye'de yaşamak istiyorsak; çocuklarımızın okula gitmesini, esnafımızın dükkanını açmasını, üniversite öğrencilerimizin üniversitelerine gelmesini istiyorsak bu süreçte hızlı şekilde aşılamaya ilgi gösterelim" dedi.
KURBAN BAYRAMI HAKKINDA
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!