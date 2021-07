Yaz mevsiminin gelmesi, uzun bir eve kapanmanın ardından kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kaldırılması gibi nedenler sonucu milyonlarca vatandaş tatil yapmak, aile ziyareti yapmak ve kurban bayramını kutlamak için gözünü kurban bayramı tarihlerine çevirdi. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2021 başlayacak? İşte 2021 kurban bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz Pazartesi Arefe günü

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramının 1.günü

23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMINDA KISITLAMA OLACAK MI?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı’nda kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu.

'KURBAN ALIM VE KESİMİNDE KALABALIK OLUŞTURULMAMALI'

Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'na ilişkin uyarılarda da bulunarak, "Kurban Bayramı’nda geçen yıl pek çok vatandaşımız memleketine gitti, tatil beldesinde geçirdi. Bayramda ziyarete gittiğimizde açık alanda oturmaya, kalabalık alanda bulunuyorsak ortamın temiz hava ile havalandırılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Kurban alma veya kurban kesim yerlerinde kalabalık oluşturmamaya ve bu kalabalık yerlerde maske takmaya özen gösterirsek bu bayramı daha az vaka ile atlatabileceğimize inanıyorum. Üniversite öğrencilerimiz üniversitelerini çok özlediler, çocuklarımız okullarını çok özlediler. Tatilimizi yapalım, Kurban Bayramı’nı sağlıklı şekilde geçirelim. Güz döneminde yine her şeyin eskisine yakın olduğu Türkiye'de yaşamak istiyorsak; çocuklarımızın okula gitmesini, esnafımızın dükkanını açmasını, üniversite öğrencilerimizin üniversitelerine gelmesini istiyorsak bu süreçte hızlı şekilde aşılamaya ilgi gösterelim" dedi.

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayram aynı tarihlere tekabül eder.