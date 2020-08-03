Kurban Bayramı kaç gün tatil? Kurban Bayramı ne zaman bitecek? Merak konusu oldu. 31 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı 4 gün tatil ile devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz 2020 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos 2020 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos 2020 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos 2020 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR 2020

Kurban Bayramı son günü 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü olacak. 4 Ağustos itibarıyla mesailer başlayacak.