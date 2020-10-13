Kurbağalıdere’yi kim ıslah etti?

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Kurbağalıdere’yi AK Parti mi temizledi CHP mi? İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, “Esra Boğazlıyan 2016’da yazdı’ diyerek bu konudaki 4 yıl önceki yazımı referans göstermiş. Başkan haklı, yazıyı yazdım, tarihe de not düşmüş oldum. Fakat böyle uzun soluklu projelerde devamlılık esastır, birinin başladığı işi bitirmek ötekine nasip olabilir. Hatta 2-3 başkan eskiten projeler olabilir. Tıpkı yıllar evvel Murat Karayalçın’ın başlattığı Ankara Metrosu’nun açılışının Melih Gökçek’e nasip olması ki şimdi de Mansur Yavaş ile metro projesi devam ediyor…

İstanbul Kadıköy’de çok uzun yıllardır etrafa kötü kokular yayan, hatta yıllar içinde ‘Kadıköy’ün baş belası’ olarak anılmaya başlayan Kurbağalıdere’nin temizlenmesiyle ilgili tartışmaya dönecek olursam… İBB yönetimi dereyi kendilerinin temizlediğini iddia ederken, AK parti Kurbağalıdere’nin önceki dönemde yani AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönettiği dönemde ıslah edildiğini söylüyor.

Bu tartışma, dün İBB Meclisi’ne de yansıdı. İBB AK Parti Grup Başkan Vekili ve aynı zamanda Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu, İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmada Kurbağalıdere’nin ıslahının AK Parti döneminde tamamlandığını söyledi ve açıklamalarına referans olarak da benim 2016’da Habertürk Gazetesi’nde yazdığım yazıyı gösterdi. Tevfik Göksu, “Esra Boğazlıyan 2016’da Habertürk’te yazmış. Kurbağalıdere’de balıklar görüldü demiş” diyerek Kurbağalıdere’nin AK Parti döneminde temizlendiğini altını çizdi. Yıllar boyunca Kurbağalıdere mevzusunu yakından takip etmiş bir gazeteci olarak şu hakkı teslim etmem gerekli. Kurbağalıdere’nin ıslah projesi, Kadir Topbaş döneminde başladı. Fakat proje meşakkatliydi ve tamamlanması kolay olmadı. Kurbağalıdere’nin çok uzun bir hat boyunca geçmesi nedeniyle kanalizasyon girişinin tamamen sona erdirilmesi, ardından da temizlik ve yer yer debinin yükseltilmesi vs. hayli zorlu bir süreçti.

Kurbağalıdere’yle ilgili tüm gelişmeleri zaman içinde Habertürk Gazetesi’nde dile getirdim. Birkaç yıl öncesinde ise koku sorunu ortadan kalktı, hatta balıklar görülmeye başladı bu doğrudur, Tevfik Göksu da 4 yıl önceki yazımı hatırlatmakta haklıdır. Ancak Tevfik Başkan da kabul etmelidir ki projenin sonlandırılması yeni yönetime nasip olmuştur. Devlette devamlılık esastır…