"KURAKLIĞA ALIŞMALI"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyesi Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, kuraklık ve sel döngüsünün beraber hareket ettiğini belirterek, "Daha önceki iklim haritasını incelediğimiz zaman özellikle 2023 yılı ocak ayında, geçen senenin ocak ayına göre yaklaşık olarak yüzde 80 oranında yağışta düşüş olduğunu gördük. Bu ciddi bir oran. Şubat ayındaki yağışlardaki düşüş ise yüzde 60 civarındaydı. Ortalamaya göre ise toplamda yüzde 60 civarında bir düşüş vardı. Bu özellikle ocak-şubat aylarında bize ciddi bir kuraklık riskini ortaya koymuştu. Aslında 2 ay bitki beslemesi için önemli bir zaman ve bu anlamda bitkiler ihtiyaç duydukları suya ulaşamadılar. Daha sonra mart ve nisan ayıyla birlikte topraklar suyla buluştu. Barajlarımız da suyla dolmuş oldu. Belki 1-2 ay falan böyle gidebilir. Fakat ileride muhakkak bizi yine kuraklık bekliyor. Dolayısıyla kuraklığa alışmamız, kuraklıkla beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak faaliyetler, özellikle planlamalar yapmamız gerekiyor" dedi.