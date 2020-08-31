Jennifer Yuh Nelson tarafından yönetilen film, DreamWorks Animation tarafından üretilmiş ve Paramount Pictures tarafından ise dağıtılmıştır. İşte Kung Fu Panda 2 filmi oyuncuları ve konusu...

KUNG FU PANDA 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kızgın beşli durdurulamaz gizli bir silah ile Çin'i ve Kung Fu'yu yok etmeye çalışan kötü bir adamla savaşıyor. İlk filmdeki kahramanımız Po yine baş rolde karşımıza çıkıyor. Kızgın beşli bu silahı durdurmak üzere Çin'e doğru yolculuğa çıkarlar. Fakat kahramanımız Po, Kung Fu'yu durduracak bu silahı nasıl durdurabilir? Tabii ki bunu geçmişinde aramalıdır ve esrarengiz güçlerini ancak bu şekilde ortaya çıkaracaktır.

KUNG FU PANDA 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Jack Black - Po

Michelle Yeoh - Falcı

Danny McBride - Kurt Patron

Gary Oldman - Lord Shen

Dustin Hoffman - Şifu

Angelina Jolie - Usta Kaplan

David Cross - Usta Turna

Seth Rogen - Usta Mantis

Jackie Chan - Usta Maymun

Lucy Liu - Usta Engerek

James Hong - Bay Ping

Dennis Haysbert - Usta Fırtına Öküz

Jean-Claude Van Damme - Usta Timsah

Victor Garber - Usta Gürleyer Gergedan

Türkiye seslendirme

Okan Yalabık - Po

Bedia Ener Öztep - Falcı

Fatih Özacun - Kurt Patron

Aydoğan Temel - Lord Shen

Köksal Engür - Şifu

Deniz Uğur - Usta Kaplan

Altan Erkekli - Usta Turna

Kadir Çermik - Usta Mantis

Murat Aydın - Usta Maymun

Deniz Çakır - Usta Engerek

Ahmet Eres - Bay Ping

Galip Erdal - Usta Fırtına Ökuz

Melih Ceylan - Usta Timsah

Ege Aydan - Usta Gürleyen Gergedan