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Müşteriler kaçıştı! Kumkapı karıştı! Restoran kavgası!

İstanbul Fatih, Kumkapı'da komşu 2 restoran çalışanları arasında sandalyelerin havada uçuştuğu kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada bir kişi kurşunla bacağından yaralanırken, sokağın savaş alanına döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 21.11.2022 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
KUMKAPI KARIŞTI | Müşteriler kaçıştı! Kumkapı karıştı! Restoran kavgası!
Müşteriler kaçıştı! Kumkapı karıştı! Restoran kavgası!
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DHA

İstanbul Fatih Kumkapı'da geçen cumartesi gecesi komşu restoranların çalışanları bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TEKME VE YUMRUKLARLA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavgada tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyeler havada uçuştu.

SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR

Kavganın devamında taraflardan biri diğer gruba silahla ateş açarken silahtan çıkan kurşunlar bir kişinin bacağına isabet etti.

BİR KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, olayın yaşandığı restoran ve çevresinde incelemelerde bulunurken hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde taraflar birbirleriyle konuştuğu sırada bir anda kavga etmeye başladıkları ve birbirlerine sandalyeyle saldırdıkları görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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