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İstanbul Büyükçekmece’de 10 Mart 2017 tarihinde korkunç bir facia meydana geldi. Kahreden olayda, Atatürk Havalimanı’nından kalkıp Bilecik Bozüyük’e giden Eczacıbaşı Holding’e ait Skorsky S76 tipi helikopter, ilçedeki 257 metrelik TV kulesine çarparak yere çakıldı. Faciada pilotlar Alaattin Nacar ile Ahmet Bulut ve yolcular Salim Özen, Rus yolcular Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan hayatını kaybetti. Facianın ardından da çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre, TV kulesi havacılıkta kullanılan uçuş navigasyon sisteminde, ‘yükseklik engeli’ olarak işaretlenmemişti. Sisli havada gerçekleşen kazada da helikopterin GPS cihazında kulenin görünmediği anlaşıldı. Soruna dikkat çeken helikopter pilotları, kulenin uçuş haritalarında görünmesi halinde sistemin 'yüksel' uyarısı vereceğine dikkat çekmişti. Olaydan kısa süre sonra da havacılıkta yükseklik haritası olan mania hattına TV kulesi de eklendi.
BAŞSAVCILIK NİHAİ RAPORU BEKLİYOR
Öte yandan kazayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılığın, bağımsız bir şekilde faciayla ilgili kaza kırım raporunu hazırlayan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’nun nihai tespitleri doğrultusunda soruşturmayı şekillendireceği ve bu yönde de kamu davası açabileceği öğrenildi.
KUMANDA SİSTEMİ PARÇALANDI
Kenan Butakın'ın haberine göre, aralarında Skorsky heyetinin de yer aldığı kurulda, motor üreticisinden bir temsilci de incelemelere katılıyor. Heyetin ise kazanın nedenine ilişkin raporun son aşamasına geldiği ifade ediliyor. İki bölüm halinde yayınlanacak raporun ilk bölümünde helikopterde teknik bir hata olmadığı, pervanenin kuleye çarptığı, çarpma sonucu helikopterin kumanda sistemlerinin ağır hasar aldığı ve düşüşün başladığı kaydedildi. Raporda helikopterin yere çakılma süresinin ise toplam 3 saniye olduğuna dikkat çekildi.
SİS LAMBASI DA RAPORDA
Raporun ikinci bölümünde ise kazaya neden olan faktörler yer alıyor. Bu bölümde TV kulesine dikkatleri çekecek heyet, kulede sis lambasının çalışmadığı ve kurallara da uygun olmadığı şeklindeki iddiaları da aktaracak. Ayrıca yapının mania hattında yükseklik engeli olarak işaretlenmediği gibi bir dizi faktör de açıklanacak. Raporun bu bölümünde ayrıca asli ve tali kusurlar da belirtilecek.
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