Kulu'da balya yangını - KONYA

AA

İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Tuzyaka Mahallesi'nde Sait Ramazan Navruz'a ait balya yığınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden ev sahibi Navruz, 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yakınında bulunan ahıra da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında 2 bin 500 saman balyası ve ahırın çatısının bir kısmı yandı.