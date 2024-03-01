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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: GençKart uygulaması başladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: GençKart uygulaması başladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GençKart uygulamasının başladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:04
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        Genç Kart uygulaması başladı
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GençKart uygulamasının bugünden itibaren başladığını açıkladı. Ersoy; konuyla ilgili şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın

        daha önce müjdesini verdiği GençKart uygulamasını bugün başlattık. Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere, ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Hayırlı olsun."

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        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #GençKart
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