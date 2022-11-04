"Kültürel etkileşimi en üst noktaya çıkarıyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çatısı altında Türk dünyası sinemasının ortak kültürel değerlerle beslenmesi amacıyla düzenlenen 2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, sinema sektörünün paydaşlarını Türk Dünyası Sinema Zirvesi’nde buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Sektörün paydaşlarını bir araya getirmek ve iş birliğini teşvik etmek hem sinema sanatını geliştirecektir hem de kültürel etkileşimi en üst noktaya çıkaracaktır” dedi.
1 Kasım’dan bu yana 10 ülke ve 7 özerk bölge olmak üzere 17 coğrafyadan 52 filmi sinemaseverlerle buluşturan 2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Türk Dünyası Sinema Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk dünyası ülkelerinin bakan yardımcıları, yönetmenler, senaristler, oyuncular ve yapımcıların yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı zirvede, Türk dünyasının müşterek kültürel mirasının ortak yapımlara dönüşmesi konusu başta olmak üzere pek çok başlık ele alındı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festival kapsamındaki en önemli zirveyi düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi: Sinema sektörünün paydaşlarını bir araya getirmek, onlarla iş birliğini teşvik etmek, onların arasındaki hukuku geliştirmek sonuçta hem sinema sanatını geliştirecektir hem de kültürel etkileşimi en üst noktaya çıkaracaktır. Bugün buradan tüm Türk dünyasına canlı yayınlar yapılıyor. Kültürel etkileşimi sinema üzerinden gerçekleştirmenin hem ticaretimize hem sanayimize hem tanıtımımıza hem ilişkilerin daha yakınlaşmasına çok büyük katkısı oluyor.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de “İstanbul’da attığımız tohum Bursa’da boy verdi. Festival, Türk Dünyası için eşsiz bir platform oldu. Önümüzdeki yıl Şuşa’da buluşacağız” dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Sinema hayatın bir gerçeği, sinema hayatın bir yansıması, sinema aslında şehirlerin tanıtımı, doğal güzelliklerin tanıtımı, tarihi ve kültürel birikimin gelecek nesillere yansıtılması için de çok önemli bir araç ve biz biliyoruz ki Bursa bir film platosu” diye konuştu.
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